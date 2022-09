Quinta di campionato, i risultati della giornata: cade la Carrarese

Altre notizie brevi

sabato, 24 settembre 2022, 19:44

Mario Santoro, direttore generale rossonero fa i complimenti a tutti i protagonisti, iniziando dai tifosi "Pochi ma buoni, ringrazio i tifosi presenti che vorrei ringraziare uno a uno, così come la squadra che veniva da una sconfitta e siamo contenti per il lavoro dello staff e della squadra".

sabato, 24 settembre 2022, 19:33

Marco Gaburro, tecnico del Rimini, Partita di tanti momenti molto diversi tra loro, siamo stati troppo in difficoltà a adattarci al loro modulo nel primo tempo che ci ha sorpreso. Dovevamo capire prima come sistemarci e non fare confusione, sapevamo che sarebbe stato un primo tempo difficile, ma siamo stati...

venerdì, 23 settembre 2022, 19:45

Il tecnico del Rimini Marco Gaburro ha parlato alla vigilia del match di Lucca: "È un po’ presto per parlare di aspettative, abbiamo visto troppo poco di questa serie C per poterci fare un’idea di quelle che sono le nostre reali possibilità.

giovedì, 22 settembre 2022, 12:30

Sarà il tecnico rossonero Ivan Maraia l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda stasera alle ore 21,15 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.