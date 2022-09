San Donato T-Lucchese, dirige Castellone di Napoli

Altre notizie brevi

martedì, 27 settembre 2022, 12:56

L’ex rossonero Alejandro Rodriguez, che lo scorso anno non ha fatto nemmeno una presenza con la maglia della Lucchese ma che da marzo era in forza alla squadra di Pagliuca, ha trovato una nuova squadra. Infatti ripartirà sempre dalla Serie C ma dal Girone A.

martedì, 27 settembre 2022, 07:47

Cambia l'orario di Fiorenzuola-Lucchese, valido per il primo turno di Coppa Italia: la gara del 5 ottonbre, per accordo tra le società, si giocherà con fischio d'inizio alle ore 15.

martedì, 27 settembre 2022, 07:45

Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale dei migliori giocatori curata da www.tuttoc.com, ecco la motivazione: "Guida magistralmente la difesa rossonera leggendo in anticipo ogni singola situazione di gioco. Dall’alto della sua esperienza capisce prima quando è meglio temporeggiare".

lunedì, 26 settembre 2022, 17:35

Lunga intervista del centrocampista rossonero Mastalli a www.tuttoc.com durante la quale ha parlato anche delle prospettive della Lucchese: "Questo è un successo che ci dà morale. Dove può arrivare invece questa Lucchese? Non mi piace fare pronostici, siamo una squadra completa fatta di giovani che possono fare benissimo in un...