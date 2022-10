Decima di andata, concluse le ultime gare della giornata: vince il Cesena

Altre notizie brevi

domenica, 23 ottobre 2022, 19:31

Roberto Malotti, tecnico dei Montevarchi, a fine gara non può non recriminare sul risultato finale: "Veniamo da tre sconfitte immeritate, ma è anche vero che facciamo errori e uno di questi ci è costato la gara, è un momento delicato, non ci dice nemmeno bene.

domenica, 23 ottobre 2022, 16:29

Si sono concluse le prime gare valide per la decima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 22 ottobre 2022, 07:28

Decima di andata che nel girone dei rossoneri andrà insieme scena tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare:

venerdì, 21 ottobre 2022, 19:16

I giovani dei club delle squadre del centro Italia saranno in campo a Coverciano per tre giorni di allenamento con la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. In programma allenamenti e partitelle a ranghi contrapposti.