Mister Pagliari: "Meritavamo di più, La Lucchese ha tirato al novantesimo"

domenica, 16 ottobre 2022, 17:12

Giovanni Pagliari, tecnico della Recanatese, fa i complimenti ai suoi ragazzi ma è rammaricato per il risultato: "L'atteggiamento è stato giusto per quanto si possa giocare su questo campo che è veramente impresentabile. I ragazzi hanno dato tutto e non ricordo un tiro della Lucchese tranne che al novantesimo e sarebbe stata una beffa. L'importante è l'impegno e la voglia, mi dispiace per i ragazzi che oggi meritavano di più. Perché non ha giocato Sbaffo dal primo minuto?"Alleno 23 ragazzi ed in base a quello che vedo schiero la formazione. Il capitano ha rifiatato un attimo ed oggi ho premiato l'impegno di tutti. Ho 23 titolari. La situazione di classifica della Recanatese? Ci siamo trovati in situazioni più difficili di queste e mancavano solo tre giornate. Adesso siamo solo all'ottava. Dispiace, ripeto per i ragazzi che meritavano di più. Per il resto non sono preoccupato."