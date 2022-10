Nona di andata, tutte le gare in programma nel turno infrasettimanale

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 ottobre 2022, 19:58

Si sono concluse le prime gare, in attesa di quelle serali, valide per la nona giornata di andata. Ecco i risultati:

lunedì, 17 ottobre 2022, 17:39

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Fabio Gavazzi della Vis Pesaro: il giocatore non sarà dunque a disposizione per la gara di mercoledì contro la Lucchese.

lunedì, 17 ottobre 2022, 14:28

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta Adolfo Baratta di Rossano. Baratta sarà coadiuvato da Fabrizio Giorgi di Legnano e da Davide Merciari di Rimini. Quarto uomo, Daniele Benevelli di Modena. Baratta in precedenza ha diretto i rossoneri solo una volta: a Savona nella stagione 2019-2020 con i ragazzi...

domenica, 16 ottobre 2022, 17:12

Giovanni Pagliari, tecnico della Recanatese, fa i complimenti ai suoi ragazzi ma è rammaricato per il risultato: "L'atteggiamento è stato giusto per quanto si possa giocare su questo campo che è veramente impresentabile. I ragazzi hanno dato tutto e non ricordo un tiro della Lucchese tranne che al novantesimo e...