Ottava di andata, tutti i risultati

Altre notizie brevi

domenica, 16 ottobre 2022, 17:12

Giovanni Pagliari, tecnico della Recanatese, fa i complimenti ai suoi ragazzi ma è rammaricato per il risultato: "L'atteggiamento è stato giusto per quanto si possa giocare su questo campo che è veramente impresentabile. I ragazzi hanno dato tutto e non ricordo un tiro della Lucchese tranne che al novantesimo e...

venerdì, 14 ottobre 2022, 07:59

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tutta di domenica. Ecco il quadro delle gare in programma:

giovedì, 13 ottobre 2022, 15:30

E' il difensore rossonero Matteo Bachini l'ospite della puntata di questa sera di Curva Ovest, la trasmissione in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 11 ottobre 2022, 16:11

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì 19 ottobre e valida per il nono turno di andata, avrà inizio alle ore 18. La variazione di orario, in un primo tempo doveva essere giocata in serale, è stata ratificata dalla Lega Pro dopo l'accordo tra le due società.