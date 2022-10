Recanatese-Lucchese, dirige Gandino di Alessandria

Altre notizie brevi

martedì, 11 ottobre 2022, 16:11

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì 19 ottobre e valida per il nono turno di andata, avrà inizio alle ore 18. La variazione di orario, in un primo tempo doveva essere giocata in serale, è stata ratificata dalla Lega Pro dopo l'accordo tra le due società.

martedì, 11 ottobre 2022, 14:35

Cambio di orario per la gara di Primavera 3 tra Lucchese e Pro Vercelli: a seguito di accordi tra le due società, sarà disputata sabato prossimo, 15 ottobre, ma con calcio d'inizio fissato alle ore 16.

lunedì, 10 ottobre 2022, 22:26

Il posticipo del lunedì tra Siena e Cesena finisce sul risultato di 0-0. Toscani che raggiungono Reggiana e Fiorenzuola in testa alla classifica.

domenica, 9 ottobre 2022, 19:35

Si sono concluse tutte la gare giocate oggi e valide per la settima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo delle gare in programma in attesa del posticipo del lunedì tra Siena e Cesena: