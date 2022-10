Tumbarello nella Top11 della settimana di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

lunedì, 3 ottobre 2022, 12:14

AIC e Lega Pro hanno concordato che per 8 giorni consecutivi e quindi nel periodo che va da sabato 24 dicembre a sabato 31 dicembre compresi sia sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento.

lunedì, 3 ottobre 2022, 10:18

La gara valida per il primo turno di Coppa Italia tra Fiorenzuola e Lucchese in programma mercoledì prossimo sarà diretta da Gianluca Renzi della sezione AIA di Pesaro. Renzi sarà coadiuvato da Giorgio Lazzaroni di Udine e da Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

lunedì, 3 ottobre 2022, 09:41

La sconfitta interna contro il Siena è costata la panchina all'allenatore del Pontedera Pasquale Catalano che è stato esonerato dal club granata. SI attende nelle prossime ore il nome del nuovo tecnico.

domenica, 2 ottobre 2022, 18:15

Sardegna amara per le squadri giovanili professionistiche rossonere, che sono state sconfitte dall'Olbia. Gli Under 17 Nazionali hanno perso con i pari età per 2-1, mentre gli Under 15 sono stati travolti per 4-0.