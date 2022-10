Undicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 27 ottobre 2022, 19:30

E' il centrocampista rossonero Antonio D'Alena l'ospite della puntata di questa sera di Curva Ovest, la trasmissione in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 26 ottobre 2022, 09:01

L'ultimo gol lo aveva segnato proprio con la maglia della Lucchese: Matteo Gabbia, difensore del Milan si e' ripetuto a Zagabria in una gara decisiva per il passaggio del turno in Champion's League della squadra allenata da Pioli.

martedì, 25 ottobre 2022, 16:27

Ancona-Lucchese, in programma sabato prossimo al Dorico, sarà diretta da Francesco Burlando della sezione AIA di Genova. Burlando sarà' coadiuvato da Mattia Moratti di Bergamo e da Alessandro Cassano di Saronno. Burlando e' alla prima direzione di gara con i rossoneri.

martedì, 25 ottobre 2022, 16:27

Daniele Deoma e' stato squalificato dal giudice sportivo sino al 30 ottobre prossimo e multato per 500 euro per "aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato dal IV ufficiale, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.