Alla Checchi Calcio un corso Bls-D per utilizzare il DAE

mercoledì, 2 novembre 2022, 16:47

Venerdì 4 novembre, alle ore 17, alla Checchi Calcio di via Tazio Nuvolari a Carraia, si terrà un corso Bls-D gratuito per riconoscere un arresto cardiaco, fare un massaggio cardiopolmonare, utilizzare un DAE e disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti. Il corso sarà gratuito ed è organizzato in collaborazione con la Cecchini Onlus.