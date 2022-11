Coppa Italia, ecco le squadre approdate ai quarti di finale

mercoledì, 16 novembre 2022, 22:20

In attesa che si disputi l'ultimo ottavo di finale tra Entella e Lucchese, si è completato il quadro delle altre gare valide per la Coppa Italia. Ecco i risultati con in maiuscolo chi accede ai quarti di finale, che saranno sempre in gara unica:

FeralpiSalò-JUVENTUS B 2-5

Alessandria-RENATE 0-2

PADOVA-Gubbio 1-0

VITERBESE-Pontedera 1-0

CATANZARO-Avellino 4-3

Rimini-VICENZA 3-5

FOGGIA-Crotone 2-0