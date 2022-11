Coppa Italia, giudice sportivo: squalificato Giammarresi dell'Entella

Altre notizie brevi

giovedì, 3 novembre 2022, 17:38

Si disputerà tra sabato e domenica (solo la partita di Imola) prossimi il dodicesimo turno di andata nel girone dei rossoneri. Ecco le gare in programma:

giovedì, 3 novembre 2022, 15:22

Il responsabile del settore giovanile rossonero Vito Graziani è l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda alle 21,15 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 3 novembre 2022, 15:03

"Piero Marinelli è stato per tanti anni il direttore sportivo della prima squadra e juniores – si legge in una nota della Folgor Marlia – riscuotendo successi e grandi soddisfazioni per tutte le stagioni trascorse con i colori biancocelesti.

mercoledì, 2 novembre 2022, 19:21

Mister Roberto Occhiuzzi commenta la sconfitta arrivata proprio al 95' della sua squadra che ha visto in crescita: "Ovviamente c'è un po' di rammarico per il gol arrivato allo scadere e forse su un episodio dubbio ma i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente anche i giovani hanno avuto l'opportunità...