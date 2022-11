Giudice sportivo Coppa Italia, due squalifiche tra i rossoneri

Altre notizie brevi

domenica, 20 novembre 2022, 20:43

Il direttore sportivo Deoma è visibilmente amareggiato per come è andata a finire la gara di oggi, tanto da presentarsi inusualmente in sala stampa: "Io parlo poco o parlo raramente. Oggi faccio i complimenti al Gubbio perché è una bella squadra e non ha bisogno di aiuti.

domenica, 20 novembre 2022, 20:30

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 20 novembre 2022, 19:50

Mister Piero Braglia incassa i tre punti e si ritiene soddisfatto della gara dei suoi: "Riduttivo parlare del rigore che devo dire non sono riuscito a vedere l'azione, contrariamente a altre gare, siamo però partiti bene.

domenica, 20 novembre 2022, 17:19

Sardegna amara per i rossoneri delle formazioni Under 17 e 15 Nazionali. La prima è stata sconfitta dalla Torrese per 2-1, mentre gli Under 15 hanno perso, sempre contro la Torres, per 4-2.