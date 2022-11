La Folgor Marlia saluta Piero Martinelli

giovedì, 3 novembre 2022, 15:03

"Piero Marinelli è stato per tanti anni il direttore sportivo della prima squadra e juniores – si legge in una nota della Folgor Marlia – riscuotendo successi e grandi soddisfazioni per tutte le stagioni trascorse con i colori biancocelesti. Persona sincera e vera ha lasciato un grande ricordo in tutta la società, un abbraccio alla famiglia da tutta la Folgor Marlia".