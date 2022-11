Mister Toscano: "Prestazione al di sotto delle nostre possibilità"

martedì, 29 novembre 2022, 23:14

Domenico Toscano, tecnico del Cesena ed ex giocatore rossonero nella stagione 1999-2000 con Corrado Orrico sulla panchina, analizza il match del Porta Elisa: "Non dobbiamo guardare la classifica ma la prestazione è stata al di sotto delle possibilità in tutti reparti, la Lucchese è stata più brava, abbiamo cercato di rimetterla in piedi, ora resettiamo. Quando non si fanno prestazioni compatte, lasciamo spazio agli avversari. Le assenze? Ci possono stare e si deve sopperire con la prestazione: oggi abbiamo trovato una squadra che ha fatto più di noi".