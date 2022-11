Quattordicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 novembre 2022, 22:20

In attesa che si disputi l'ultimo ottavo di finale tra Entella e Lucchese, si è completato il quadro delle altre gare valide per la Coppa Italia. Ecco i risultati con in maiuscolo chi accede ai quarti di finale, che saranno sempre in gara unica:

mercoledì, 16 novembre 2022, 08:31

Lucchese-Gubbio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Francesco Carrione della sezione AIA di Castellammare di Stabia. Carrione sarà coadiuvato da Maicol Ferrari di Rovereto e da Khaled Bahri di Sassari. Quarto uomo, Simone Gauzolino di Torino. Carrione è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

mercoledì, 16 novembre 2022, 07:32

Il San Donato Tavarnelle ha esonerato il tecnico Lamberto Magrini dopo il pari maturato a Olbia.

martedì, 15 novembre 2022, 13:15

La gara valida per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C tra Entella e Lucchese di giovedì prossimo sarà diretta da Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone. Sfira sarà coadiuvato da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e da Nicola Morea di Molfetta.