Qui Imola, Anastasi nuovo allenatore

Altre notizie brevi

lunedì, 28 novembre 2022, 14:16

Il rossonero Giovanni Bruzzaniti è stato fermato per un turno dal giudice sportivo perché nella gara di Fermo è stato ammonito ed era in diffida. Anche Andrea Ciofi e Giuseppe Prestia del Cesena dovranno saltare il match di Lucca per il solito motivo.

lunedì, 28 novembre 2022, 14:11

Lucchese-Cesena, in programma martedì sera al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriele Scatena della sezione AIA di Avezzano. Scatena sarà coadiuvato da Davide Stringini di Avezzano e da Giorgio Ravera di Lodi. Quarto uomo, Gabriele Restaldo di Ivrea. Scatena è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.

domenica, 27 novembre 2022, 15:27

Nel girone dei rossoneri il turno infrasettimanale corrispondente alla sedicesima di andata verrà disputato tutto nella giornata di martedì. Ecco le gare in programma:

sabato, 26 novembre 2022, 19:30

Si concluse tutte le gare valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: