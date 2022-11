Tredicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 10 novembre 2022, 15:34

Il problema presso il punto vendita Edicolandia per l'acquisto dei tagliandi per la gara di Siena è stato risolto. La prevendita dei biglietti per la gara di domenica è regolarmente attiva.

martedì, 8 novembre 2022, 18:26

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il giocatore del Siena Manuele Castorani che non potrà dunque disputare la gara contro i rossoneri di domenica prossima.

martedì, 8 novembre 2022, 15:44

Siena-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Pasceralle della sezione AIA di Novera Inferiore. Pascarella sarà coadiuvato da Francesco Valente di Roma 2 e da Giuseppe Trischitta di Messina. Quarto uomo, Giorgio Di Cicco di Lanciano. Pascarella ha un solo precedente con i rossoneri, la sconfitta in casa...

martedì, 8 novembre 2022, 12:01

Entella-Lucchese, valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia, sarà disputata il 17 novembre con fischio d'inizio alle ore 18: lo ha ufficialmente comunicato la Lega Pro. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport.