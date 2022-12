Giudice sportivo: Benassai squalificato per un turno

mercoledì, 28 dicembre 2022, 17:46

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Francesco Benassai, che era stato espulso per somma di ammonizioni nella gara casalinga contro la Reggiana. Per i granata, invece, un turno di stop all'allenatore Diana e al giocatore Varela, mentre Laezza è stato fermato per due gare.