Olbia-Lucchese, arbitra De Angeli di Milano

Altre notizie brevi

martedì, 13 dicembre 2022, 16:07

Il giudice sportivo ha comminato 3000 euro di multa alla Lucchese per "avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest intonato, al 20° ed all'86° minuto circa , cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione...

martedì, 13 dicembre 2022, 08:12

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito nella Top11 settimanale redatta da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Le statistiche lo indicano come uno dei migliori centrocampisti del torneo. Non perde occasione per confermarlo".

lunedì, 12 dicembre 2022, 11:36

“Il dibattito intorno alla legge di bilancio rischia di distrarre dalle questioni prioritarie per lo sport di territorio, prima fra tutte il credito di imposta sulle sponsorizzazioni, una misura che, è sotto gli occhi di tutti, ha prodotto benefici sociali, occupazionali ed economici”.

domenica, 11 dicembre 2022, 19:20

Blitz esterno dell'Entella che nel posticipo valido per la diciottesima di andata batte a domicilio per 2-1 la Recanatese e appaia il Pontedera al quarto posto in classifica.