Qui Sassari, mister Sottili è il nuovo tecnico della Torres

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 dicembre 2022, 17:46

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Francesco Benassai, che era stato espulso per somma di ammonizioni nella gara casalinga contro la Reggiana. Per i granata, invece, un turno di stop all'allenatore Diana e al giocatore Varela, mentre Laezza è stato fermato per due gare.

martedì, 27 dicembre 2022, 12:31

La Torres ha ufficialmente comunicato di aver interrotto il rapporto con il tecnico Alfonso Greco, arrivato a Sassari la scorsa stagione di serie D. Sino all'individuazione di un nuovo allenatore, la squadra darà diretta dallo staff tecnico atletico.

martedì, 27 dicembre 2022, 11:29

La Lucchese comunica che il Lucchese Point sotto la tribuna coperta, questa settimana, sarà aperto da martedì 27 dicembre a venerdì 30 dalle 15,30 alle 19.

domenica, 25 dicembre 2022, 09:31

Il rossonero Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 del girone di andata da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Dopo una manciata di gare si è preso la fascia di capitano e non l’ha più mollata. Solido in marcatura, trasmette sicurezza a tutto il reparto arretrato rossonero".