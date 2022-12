Ultima di andata, concluse altre quattro gare: Rimini corsaro

Altre notizie brevi

sabato, 17 dicembre 2022, 20:41

Roberto Occhiuzzi, tecnico dell'Olbia, è amareggiato per il pari con i rossoneri il quarto consecutivo: "C'è rabbia per il risultato ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Se all'inizio della stagione avevo delle colpe perché la squadra non riusciva a esprimersi per come avrei voluto, oggi sta facendo...

sabato, 17 dicembre 2022, 16:27

Si sono concluse le prime sei gare valide per l'ultima di andata del girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 16 dicembre 2022, 22:16

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato le sue dimissioni all'indomani della bocciatura del suo piano di riforma del calcio di terza serie, lo ha fatto con una lunga lettere dove si spiega il motivo della scelta: "Ho aspettato di consegnare le dimissioni da Presidente di Lega Pro,...

venerdì, 16 dicembre 2022, 13:50

C'è ancora un punto interrogativo sulla gara del 23 dicembre prossimo al Porta Elisa tra Lucchese e Reggiana: nell'ultima riunione l'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha ritenuto opportuno demandare le modalità di vendita dei biglietti al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive "per l'ìndividuazione di adeguati provvedimenti interdirtivi".