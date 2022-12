Ultima di andata, concluse le prime gare: il Siena vince a Chiavari

Altre notizie brevi

venerdì, 16 dicembre 2022, 22:16

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato le sue dimissioni all'indomani della bocciatura del suo piano di riforma del calcio di terza serie, lo ha fatto con una lunga lettere dove si spiega il motivo della scelta: "Ho aspettato di consegnare le dimissioni da Presidente di Lega Pro,...

venerdì, 16 dicembre 2022, 13:50

C'è ancora un punto interrogativo sulla gara del 23 dicembre prossimo al Porta Elisa tra Lucchese e Reggiana: nell'ultima riunione l'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha ritenuto opportuno demandare le modalità di vendita dei biglietti al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive "per l'ìndividuazione di adeguati provvedimenti interdirtivi".

giovedì, 15 dicembre 2022, 20:19

C'è anche un indimenticabile rossonero di qualche stagione fa nella lista dei convocati per lo stage azzurro che Roberto Mancini ha diramato quest'oggi: si tratta dell'attuale portiere del Lecce Wladimiro Falcone, in rossonero nella incredibile stagione 2018-2019, quella della salvezza sul campo con i 25 punti di penalizzazione.

giovedì, 15 dicembre 2022, 15:10

L'Assemblea straordinaria dei club di Lega Pro non ha approvato con 34 voti favorevoli, 24 voti contrari e 1 scheda nulla, la riforma dei campionati proposta e lungamente caldeggiata dal presidente Francesco Ghirelli: sarebbero serviti almeno 40 voti favorevoli.