L'ex rossonero Provenzano firma per il Taranto

Altre notizie brevi

martedì, 19 luglio 2022, 22:22

La Lucchese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Ferro, centrocampista classe '03, che ha indossato la maglia della Lazio nella categoria Primavera.

martedì, 19 luglio 2022, 18:05

Dopo il Grosseto, anche un'altra delle retrocesse del girone dei rossoneri ha presentato domanda di ripescaggio in C: si tratta della Fermana.

martedì, 19 luglio 2022, 11:46

Nuova avventura professionale per l'ex attaccante rossonero nonché capitano nella stagione 2018-2019 Mattia Bortolussi: ha firmato un contratto triennale con il Novara.

lunedì, 18 luglio 2022, 19:47

Il Collegio di Garanzia del Coni riunitosi oggi a Roma ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che erano stati esclusi dal Consiglio federale della Figc dal prossimo campionato di Serie C avendo ritenuto non vi fossero le condizioni necessarie per l'iscrizione.