Qui Siena, Pagliuca: "Siena opportunità di crescita non indifferente"

mercoledì, 6 luglio 2022, 17:39

Prime dichiarazioni di Guido Pagliuca nelle vesti di allenatore del Siena, come riporta www.sienaclubfedelissimi.it: "Sono un piccolo allenatore rispetto a quelli che avete avuto nella vostra grande storia. Ringrazio presidente e direttore per avermi voluto e la Lucchese, i calciatori e tutto l’ambiente, per avermi accompagnato fino a ieri nel mio percorso. Sono felice di essere in una città importante con persone importanti. In estate ho valutato qualche proposta, poi c’è stato questo interessamento forte del direttore, con il quale ho concordato un appuntamento. Vedere le idee chiare e la volontà di investire nel presente e nel futuro mi ha spinto a venire in questa grande piazza. Non che la Lucchese non lo sia, ma poter collaborare con un direttore che ha lavorato e vinto in categorie importanti rappresenta per me una opportunità di crescita non indifferente. Riguardo gli obiettivi di questa stagione. "Creare una squadra che lotta, con identità, che riesca ad esprimere un calcio convinto. A tutti gli allenatori piacerebbe dominare il gioco, ma con molta umiltà vediamo cosa riusciamo a costruire e in base a giocatori vediamo di trovare il giusto uno spartito. Il principio è quello di giocare a calcio e di essere aggressivi, non può mai mancare la fame in ogni partita”.