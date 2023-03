Cesena-Lucchese, arbitra Scarpa di Collegno

Altre notizie brevi

martedì, 28 marzo 2023, 18:24

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Luigi Silvestri del Cesena che dunque dovrà saltare la gara di sabato con i rossoneri. Ettore Quirini e Alessandro Mastalli, con l'ammonizione rimediata, sono entrati in diffida.

lunedì, 27 marzo 2023, 18:55

Tegola sul Siena, che è stato deferito alla Procura Federale per mancato pagamento delle ritenute IRPEF e che rischia ora una penalizzazione: “Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società A.C.R.

lunedì, 27 marzo 2023, 12:02

Una vittoria e una sconfitta per i giovani professionisti rossoneri: l'Under 17 Nazionale ha battuto in casa la Torres per 2-1, mentre gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti dai parti età della Torres per 4-1.

domenica, 26 marzo 2023, 16:58

Si sono concluse le gare domenicali valide per la quindicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: