Settore giovanile, bene gli Under 17 Nazionali, male gli Under 15

Altre notizie brevi

lunedì, 20 marzo 2023, 22:25

Il posticipo tra Ancona e Cesena valido per la quattordicesima di andata si è concluso sul punteggio di 1-0 per i romagnoli che dunque restano in scia alla Reggiana.

lunedì, 20 marzo 2023, 12:38

La Lega Basket ha reso note le date del primo turno di play out in cui sarà coinvolto il Basket Le Mura in una sfida in cui dovrà vincere due gare su tre: prima gara il 6 aprile ore 20,03, seconda gara il 10 aprile alle ore18, terza eventuale gara...

sabato, 18 marzo 2023, 16:30

Si sono concluse le prime gare valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 17 marzo 2023, 22:21

Si sono concluse anche tutte le gare con fischio di inizio fissato alle 17,30 e valide per la quattordicesima di ritorno. Ecco i risultati: