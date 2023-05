"La Lucchese torna in città": su Noitv oggi e domenica in onda la festa

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 maggio 2023, 15:39

È fissata per le ore 11 di martedì 30 maggio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione del 19 aprile scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; relazioni annuali...

martedì, 23 maggio 2023, 13:37

Definiti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei play off di Serie C. Ecco le gare che si disputeranno (andata il 27 maggio, ritorno il 31 maggio):

lunedì, 22 maggio 2023, 23:09

Si sono concluse le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Ecco i risultati con in maiuscolo le formazioni che hanno passato il turno:

sabato, 20 maggio 2023, 14:34

Il Renate ha comunicato che dopo tre stagioni di lavoro Antonio Obbedio, direttore sportivo della formazione lombarda ed ex della Lucchese, lascerà il club nerazzurro. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, non sarà rinnovato.