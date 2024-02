Settore giovanile: bella vittoria degli Under 15 Nazionali, pesante sconfitta per gli Under 17

domenica, 25 febbraio 2024, 19:02

Fine settimana con poche gioie per le formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali vengono travolti a Pontedera dove perdono per 4-1 e ora sono al terzultimo posto in classifica. Stop in trasferta anche per gli Under 16 Nazionali che perdono 2-0 in casa dell'Albinoleffe, seconda forza del campionato, con i rossoneri che restano al quarto posto. Bella vittoria invece per gli Under 15 che battono 1-0 a domicilio il Pontedera e lasciano finalmente l'ultimo posto in classifica.