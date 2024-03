Addio all'ex calciatore Gino Michelini, figlio del campione rossonero Danilo

Altre notizie brevi

martedì, 12 marzo 2024, 15:08

Entella-Lucchese, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta. Allegretta sarà' coadiuvato da Mario Pinna di Oristano e da Marco Pilleri di Cagliari.

lunedì, 11 marzo 2024, 22:40

Si sono conclusi i due posticipi validi per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 10 marzo 2024, 22:35

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno in programma oggi. Ecco i risultati:

domenica, 10 marzo 2024, 17:08

Domenica amara ancora una volta per le squadre professionistiche del settore giovanile della Lucchese. Pari a reti bianche per gli Under 17 Nazionali impegnati sul terreno della Pergolettese: i rossoneri restano terz'ultimi. Sconfitta invece per 1-0 per gli Under 16 che erano di scena sul campo della Pro Sesto che...