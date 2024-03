Dodicesima di ritorno, i risultati dei posticipi: il Cesena riprende la marcia

Altre notizie brevi

domenica, 10 marzo 2024, 22:35

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno in programma oggi. Ecco i risultati:

domenica, 10 marzo 2024, 17:08

Domenica amara ancora una volta per le squadre professionistiche del settore giovanile della Lucchese. Pari a reti bianche per gli Under 17 Nazionali impegnati sul terreno della Pergolettese: i rossoneri restano terz'ultimi. Sconfitta invece per 1-0 per gli Under 16 che erano di scena sul campo della Pro Sesto che...

domenica, 10 marzo 2024, 16:16

Al termine della sfida tra Lucchese e Olbia, è intervenuto anche il tecnico dei Galluresi Marco Gaburro: "Nella prima frazione, le due squadre si sono annullate a vicenda. La Lucchese è stata brava a capitalizzare una delle poche occasioni che le sono capitate.

sabato, 9 marzo 2024, 18:23

Nell'anticipo valido per la dodicesima di ritorno, il Perugia ha battuto per 2-0 sul proprio terreno l'Ancona.