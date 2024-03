Dodicesima di ritorno, nell'anticipo il Perugia supera l'Ancona

Altre notizie brevi

sabato, 9 marzo 2024, 07:43

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito ancora una volta nella Top11 di www.tutttoc.com in relazione all'ultimo turno di campionato. Ecco la motivazione: "Imprendibile per i malcapitati difensori del Pontedera e per la maggior parte dei colleghi del girone.

venerdì, 8 marzo 2024, 17:52

Dopo l'esonero di mister Protti, la Fermana ha deciso di affidare la sua panchina a Andrea Mosconi che ha firmato un accordo sino al giugno 2025.

venerdì, 8 marzo 2024, 08:17

La dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri si disputerà nell'arco di tre giorni, da sabato a lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

giovedì, 7 marzo 2024, 20:09

I rossoneri Giorgio Tumbarello e Ettore Quirini sono stati squalificati per un turno dopo aver rimediato un cartellino giallo a Pontedera: entrambi erano in diffida e salteranno il match con l'Olbia.