Settore giovanile, un'altra domenica di delusioni

domenica, 10 marzo 2024, 17:08

Domenica amara ancora una volta per le squadre professionistiche del settore giovanile della Lucchese. Pari a reti bianche per gli Under 17 Nazionali impegnati sul terreno della Pergolettese: i rossoneri restano terz'ultimi. Sconfitta invece per 1-0 per gli Under 16 che erano di scena sul campo della Pro Sesto che supera i rossoneri al quarto posto. Perdono anche gli Under 15 per 2-0 in casa della Pergolettese e restano all'ultimo posto in classifica.