Vis Pesaro-Lucchese, dirige Baratta di Rossano

Altre notizie brevi

lunedì, 25 marzo 2024, 19:58

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Gian Marco Neri della Vis Pesaro che dunque dovrà saltare la gara di giovedì prossimo con la Lucchese.

lunedì, 25 marzo 2024, 14:40

Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore dell’Ancona. Al tecnico è stata infatti affidata la guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

domenica, 24 marzo 2024, 18:29

Gianluca Colavitto non è più l'allenatore dell'Ancora: la società marchigiana lo ha esonerato in giornata dopo l'ennesima sconfitta patita in campionato.

domenica, 24 marzo 2024, 17:13

Due partite delle squadre professionistiche rossonere, zero punti. Gli Under 17 Nazionali vengono sconfitti per 1-0 in casa della Pro Sesto e restano al quartultimo posto in classifica. Fermi gli Under 16, gli Under 15 vengono travolti per 6-0 a Sesto San Giovanni dai pari età e l'ultimo posto è...