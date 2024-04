La Juve Stabia di mister Pagliuca in serie B

lunedì, 8 aprile 2024, 23:04

Con il pari di Benevento per 0-0 la Juve Stabia di mister Guido Pagliuca che ha come secondo Nazzareno Tarantino ha raggiunto la matematica promozione in Serie B. Un risultato straordinario considerato che l'ex tecnico rossonero era al primo anno sulla panchina dei campani.