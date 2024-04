Mister Favarin a Tuttoc.com: "La Lucchese può centrare i playoff"

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 aprile 2024, 08:39

Terzultima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

martedì, 9 aprile 2024, 18:29

Il rossonero Vincent De Maria è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo: era in diffida e con l'Arezzo ha rimediato un cartellino giallo. In diffida sono andati ora Andrea Tiritiello e Simone Cangianiello.

martedì, 9 aprile 2024, 15:29

Fermana-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione AIA di Como. Caldera sarà coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e da Federico Fratello di Latina. Quarto uomo, Luca Tagliente di Brindisi. Caldera ha diretto due volte i rossoneri: l'ultima è stato lo spareggio playoff di Ancona...

lunedì, 8 aprile 2024, 23:09

Al termine della sfida tra Lucchese e Arezzo, è intervenuto in sala stampa anche il tecnico dell'Arezzo ed ex di turno Paolo Indiani: "Lo avevo detto alla vigilia, la Lucchese è una squadra attrezzata e allenata da un buon tecnico. C'è un pizzico di rammarico perché eravamo passati in a vantaggio.