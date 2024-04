Mister Indiani: "Bella gara, complimenti a tutti, Lucchese squadra attrezzata"

lunedì, 8 aprile 2024, 23:09

Al termine della sfida tra Lucchese e Arezzo, è intervenuto in sala stampa anche il tecnico dell'Arezzo ed ex di turno Paolo Indiani: "Lo avevo detto alla vigilia, la Lucchese è una squadra attrezzata e allenata da un buon tecnico. C'è un pizzico di rammarico perché eravamo passati in a vantaggio. Un punto che prendiamo volentieri. Fa piacere vedere tanti tifosi che ci seguono anche in trasferta. Stiamo facendo qualcosa di importante: da neopromossi siamo vicini ai playoff, schierando anche diversi giovani. É stata una bella partita."