Penultima di ritorno, tutti i risultati: l'Olbia retrocede in Serie D

Altre notizie brevi

domenica, 21 aprile 2024, 18:34

Un pari e due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere che hanno tutte affrontato l'Entella. Bel pari per 2-2 degli Under 17 Nazionali che fermano la capolista ligure e si avvinano al quartultimo posto ora a un punto.

giovedì, 18 aprile 2024, 14:32

Penultima di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta in contemporanea, per garantire la regolarità del torneo, nella giornata di domenica alle 16,30. Ecco il quadro completo delle gare in programma.

martedì, 16 aprile 2024, 17:24

Il giudice sportivo ha inflitto 800 euro di multa all'allenatore rossonero Giorgio Gorgone "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, negligente e irruente nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto dopo la segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, abbandonava repentinamente...

martedì, 16 aprile 2024, 15:36

Lucchese-Carrarese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gioele Iacobellis della sezione AIA di Pisa. Iacobellis sarà coadiuvato da Riccardo Leotta di Acireale e da Francesco Macchi di Gallarate. Quarto uomo, Andrea Giorgiani di Pesaro.