Recuperi della 14° di ritorno, il Rimini manda all'inferno l'Olbia

mercoledì, 3 aprile 2024, 22:19

Si sono disputati i due recuperi validi per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati che spediscono per il momento fuori dalla griglia play off la Lucchese:

Juventus B-Entella 2-0

Rimini-Olbia 5-0