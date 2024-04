Sedicesima di ritorno, i risultati dei posticipi: solo pari

Altre notizie brevi

martedì, 9 aprile 2024, 15:29

Fermana-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione AIA di Como. Caldera sarà coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e da Federico Fratello di Latina. Quarto uomo, Luca Tagliente di Brindisi. Caldera ha diretto due volte i rossoneri: l'ultima è stato lo spareggio playoff di Ancona...

lunedì, 8 aprile 2024, 23:09

Al termine della sfida tra Lucchese e Arezzo, è intervenuto in sala stampa anche il tecnico dell'Arezzo ed ex di turno Paolo Indiani: "Lo avevo detto alla vigilia, la Lucchese è una squadra attrezzata e allenata da un buon tecnico. C'è un pizzico di rammarico perché eravamo passati in a vantaggio.

lunedì, 8 aprile 2024, 23:04

Con il pari di Benevento per 0-0 la Juve Stabia di mister Guido Pagliuca che ha come secondo Nazzareno Tarantino ha raggiunto la matematica promozione in Serie B. Un risultato straordinario considerato che l'ex tecnico rossonero era al primo anno sulla panchina dei campani.

domenica, 7 aprile 2024, 22:45

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la sedicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: