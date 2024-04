Sedicesima di ritorno, i risultati della domenica: si rilancia la Fermana

Altre notizie brevi

domenica, 7 aprile 2024, 18:55

Cappotto di sconfitte per le formazioni giovanili rossonere che perdono seccamente tre gare su tre. Male gli Under 17 Nazionali che vengono sconfitti per 3-0 in casa dalla Pro Vercelli e sono al terzultimo posto in classifica.

venerdì, 5 aprile 2024, 22:39

Nell'anticipo della sedicesima giornata di ritorno, il Pineto ha superato per 2-0 in trasferta il Sestri Levante ed è tornato momentaneamente nella griglia play off.

giovedì, 4 aprile 2024, 10:57

Dopo la pesante sconfitta di Rimini, l'Olbia ha sollevato Marco Gaburro dall’incarico di responsabile tecnico. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Oberdan Biagioni.

giovedì, 4 aprile 2024, 07:48

Sedicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma: