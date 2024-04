Sedicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 4 aprile 2024, 10:57

Dopo la pesante sconfitta di Rimini, l'Olbia ha sollevato Marco Gaburro dall’incarico di responsabile tecnico. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Oberdan Biagioni.

mercoledì, 3 aprile 2024, 22:19

Si sono disputati i due recuperi validi per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati che spediscono per il momento fuori dalla griglia play off la Lucchese:

mercoledì, 3 aprile 2024, 08:34

I rossoneri Andrea Tiritiello e Andrea Rizzo Pinna sono stati inseriti nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione del difensore: "Esce vincitore dalla quasi totalità dei duelli ingaggiati, poi la va a risolvere con uno dei suoi travestimenti più riusciti".

martedì, 2 aprile 2024, 23:11

Il Catania si è aggiudicato la Coppa Italia di serie C grazie al 4-2 inflitto al Padova. Gol che decide il match al 120', all'ultimo minuto dei supplementari di Costantino.