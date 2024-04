Settore giovanile, bel pari degli Under 17 Nazionali contro la capolista Entella

domenica, 21 aprile 2024, 18:34

Un pari e due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere che hanno tutte affrontato l'Entella. Bel pari per 2-2 degli Under 17 Nazionali che fermano la capolista ligure e si avvinano al quartultimo posto ora a un punto. Dura lezione in casa sempre della capolista Entella per gli Under 16 che vengono battuti per 5-0 e scivolano al quinto posto. Pesante battuta interna anche per gli Under 15 Nazionali che vengono sconfitti per 6-1 dall'Entella e rimangono all'ultimo posto in classifica.