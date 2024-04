Settore giovanile, fine settimana da disastro totale

domenica, 7 aprile 2024, 18:55

Cappotto di sconfitte per le formazioni giovanili rossonere che perdono seccamente tre gare su tre. Male gli Under 17 Nazionali che vengono sconfitti per 3-0 in casa dalla Pro Vercelli e sono al terzultimo posto in classifica. Non va meglio agli Under 16 che escono battuti per 3-1 da Alessandria e vengon raggiunti al quarto posto dalla Pro Vercelli. Ennesima sconfitta per gli Under 15 che sul proprio terreno vengono superati per 3-1 dalla Pro Vercelli e restano all'ultimo posto.