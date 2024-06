Qui Sassari, mister Greco rinnova per altri due anni

Altre notizie brevi

martedì, 4 giugno 2024, 16:24

Il Trento, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che, alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non proseguirà il rapporto di lavoro con l’allenatore della Prima squadra, l'ex rossonero Francesco Baldini.

lunedì, 3 giugno 2024, 21:25

La Serie C cambia logo, con una pomposa cerimonia denutasi a Milano, la Lega Pro ha presentato il nuovo marchio della terza serie. "Il nuovo marchio – si legge in una nota – nasce dall’incontro di due lettere C: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una...

domenica, 2 giugno 2024, 22:59

Si sono concluse le due semifinali di ritorno valide per i playoff. A accedere alla finale che vale la promozione in Serie B sono Vicenza e Carrarese. Ecco i risultati (tra parentesi i risultati delle gare di andata):

venerdì, 31 maggio 2024, 15:57

La formazione Under 17 della Lucchese femminile guidata da Stefano Cristofani ha battuto in finale il Pisa aggiudicandosi la Coppa Toscana di categoria, al termine di una partita tirata sino alla fine e conclusasi direttamente ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1.