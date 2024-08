Allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera giovedì 1 agosto

Altre notizie brevi

lunedì, 29 luglio 2024, 19:38

Il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare, con riferimento al deferimento del 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego Pastina per due anni (con 15mila euro di ammenda) e l'ex attaccante rossonero Francesco Forte per nove...

mercoledì, 24 luglio 2024, 23:18

La Lucchese informa i propri sostenitori sulle modalità di accesso allo stadio A.Nardini in vista dell'amichevole di domani, giovedì 25 luglio, contro il Castelnuovo, in programma alle ore 18: la società ospitante comunica che verrà aperto un solo cancello dalla parte della tribuna e per l'accesso verrà chiesto un contributo...

lunedì, 22 luglio 2024, 20:55

La prima amichevole stagionale dei rossoneri, quello a Castelnuovo Garfagnana, in programma giovedì prossimo 25 luglio, vedrà l'inizio alle ore 18: lo comunica in una nota la stessa società rossonera che si riserva di fornire ulteriori indicazioni nei prossimi giorni.

lunedì, 22 luglio 2024, 19:16

Lucchese 1905 è lieta di annunciare la nuova collaborazione con Fitness Discount, un'azienda leader nel settore delle attrezzature fitness e accessori per il benessere fisico. La partnership strategica ha come obiettivo la fornitura completa delle attrezzature per la palestra che in questo momento è in fase di realizzazione a Saltocchio...