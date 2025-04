Giudice sportivo: 1500 euro di multa alla Lucchese, Melgrati fermato per un turno

martedì, 1 aprile 2025, 16:36

Il giudice sportivo e ovviamente i commissari di campo, solerti come sempre, non si dimenticano della Lucchese nemmeno questa settimana. Il club è stato multato per 1500 euro "per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al 30° e al 32° minuto del secondo tempo (per dieci volte), intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuti per dieci volte.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare riprovevolezza delle condotte tenute) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.)". Squalificato per una gara, era in diffida, Riccardo Melgrati. Anche il Pontedera, prossimo avversario dei rossoneri, perde due giocatori per un turno: sono Mattia Pretato e Giacomo Corona.