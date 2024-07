Coppa Italia, Pro Vercelli-Lucchese si giocherà l'11 agosto

Altre notizie brevi

sabato, 6 luglio 2024, 07:45

A Gubbio, dopo Piero Braglia, arriva Roberto Taurino: è lui il nuovo tecnico, lo ha ufficialmente comunicato la società umbra.

venerdì, 5 luglio 2024, 12:16

Ecco il nuovo pallone della Serie C 2024-25 è stato svelato da Lega Pro ed Erreà Sport tramite i rispettivi canali social. Modernità e cura dei dettagli, ma anche tradizione e impatto estetico, è quanto riesce a trasmettere il vero protagonista della prossima stagione sportiva, che rotolerà ogni settimana in...

martedì, 2 luglio 2024, 16:20

Mirko Cudini è il nuovo tecnico del Pineto: lo annuncia la società abruzzese che sottolinea come il contratto avrà valenza sino al giugno 2026.

domenica, 30 giugno 2024, 16:56

É iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio ufficiale della stagione agonistica anche per la scuola calcio della Lucchese. Attraverso un comunicato ufficiale, la società rossonera ha reso noto la data d'inizio dei tesseramenti in vista della stagione 2024-25.