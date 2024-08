Lucchese, cambia il medico sociale: sarà il dottor Guerrisi

Altre notizie brevi

sabato, 10 agosto 2024, 14:56

A Vercelli per il primo match ufficiale della stagione, la Lucchese arriva senza molti giocatori, chi per infortunio chi perché sul piede di partenza chi infine perché squalificato saranno assenti: Quirini, Tumbarello, Magnaghi, De Maria, Botrini, Gucher e Costantino. Ecco chi è partito per Vercelli: Coletta, Ciucci, Frison, Gasbarro, Djibril,...

venerdì, 9 agosto 2024, 18:33

In casa Lucchese è iniziato il conto alla rovescia in vista della sfida di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. L'obiettivo è quello di quantomeno replicare il buon cammino dello scorso anno, chiuso con l'eliminazione in semifinale.

mercoledì, 7 agosto 2024, 23:15

Francesco D'Urso, centravanti rossonero dell'indimenticabile formazione del 1977-78, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. D'Urso, 70 anni, è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze dell'urto che potevano essere persino peggiori.

mercoledì, 7 agosto 2024, 18:52

L'ex difensore rossonero Matteo Bachini, lo scorso anno alla Juve Stabia dove ha vinto il campionato con mister Pagliuca, ha firmato un contratto che lo lega alla Spal sino al giugno del 2026.