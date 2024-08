Lutto al Il Tirreno: morto il padre del giornalista Tronchetti

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 agosto 2024, 08:43

Ennesimo spezzatino anche per la seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

martedì, 27 agosto 2024, 17:10

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Simone Franchini del Gubbio che dunque non sarà in campo nella gara di venerdì prossimo contro i rossoneri.

martedì, 27 agosto 2024, 15:56

Lucchese-Gubbio, in programma venerdì sera, sarà diretta da Lucio Felice Angelillo della sezione AIA di Nola. Angelillo sarà coadiuvato da Bruno Galigani di Sondrio e da Daniele Antonicelli di Milano. Quarto uomo, Adrian Lupinski di Albano Laziale. Angelillo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 26 agosto 2024, 22:37

Si sono concluse le ultime due gare valide per la prima giornata di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: